У "Слузі народу" прокоментували інформацію про "розкол"

“Я нічого поганого в дискусії не бачу. Треба дискутувати, а потім, прийнявши рішення, йти з ним до суспільства і до Верховної Ради. Дивлячись на те, що говорять про „розкол“ — це некоректно. Адже партійна дискусія була раніше і вона є зараз... (Розколу немає — ред.)”, — сказав Разумков.

За його словами, багато сперечалися, ніби у нього є розкол із представником президента у парламенті, 2-м номером у списку “Слуги народу” Русланом Стефанчуком. Але він зазначає, що публічні дискусії це нормально.

“...у мене дуже гарні стосунки з Русланом Олексійовичем. Дискусії не шкодять партії, не шкодять суспільству чи державі”, — розповів Разумков.

Він зазначив, що вони можуть проводити дискусії в офісі й навіть на ефірах — це інший підхід до публічної політики.

Нагадаємо, у партії “Слуга народу” визначилися з кандидатами на посаду голови Верховної Ради та глави фракції у парламенті.