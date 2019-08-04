У партії “Слуга народу” розповіли про майбутні кадрові призначення

“Отже, на посаду Голови Верховної Ради України фракція делегує Дмитро Разумков, на посаду першого заступника Голови ВР — Руслан Стефанчук.

Партію „Слуга Народу“ може очолити Олександр Корнієнко.

Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників.

Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради”, — повідомила Кравчук.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков вже заявляв, що його кандидатуру ймовірно висунуть на посаду глави ВР.