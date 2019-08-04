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У партії “Слуга народу” розповіли про майбутні кадрові призначення

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. У партії “Слуга народу” визначилися з кандидатами на посаду голови Верховної Ради та глави фракції у парламенті. Про це повідомила керівник прес-служби партії Євгенія Кравчук, передає УНН.

“Отже, на посаду Голови Верховної Ради України фракція делегує Дмитро Разумков, на посаду першого заступника Голови ВР — Руслан Стефанчук.

Партію „Слуга Народу“ може очолити Олександр Корнієнко.

Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників.

Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради”, — повідомила Кравчук.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков вже заявляв, що його кандидатуру ймовірно висунуть на посаду глави ВР.

Українські Національні Новини

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