У партії “Слуга народу” розповіли про майбутні кадрові призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У партії “Слуга народу” визначилися з кандидатами на посаду голови Верховної Ради та глави фракції у парламенті. Про це повідомила керівник прес-служби партії Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Отже, на посаду Голови Верховної Ради України фракція делегує Дмитро Разумков, на посаду першого заступника Голови ВР — Руслан Стефанчук.
Партію „Слуга Народу“ може очолити Олександр Корнієнко.
Кандидатом на посаду голови фракції є Давид Арахамія. У нього буде 15 заступників.
Також є пропозиції щодо кандидатур керівництва комітетів Верховної Ради”, — повідомила Кравчук.
Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков вже заявляв, що його кандидатуру ймовірно висунуть на посаду глави ВР.