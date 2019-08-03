Разумков заявив, що його висунуть на спікера ВР

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Партія “Слуга народу” буде пропонувати на пост голови Верховної Ради України лідер партії Дмитра Разумкова. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

“На сьогодні партія буде мене пропонувати у якості кандидата на посаду голови Верховної Ради України”, — сказав Разумков.

За його словами, також, “Слуга народу” запропонує на пост першого заступника голови ВР представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

“Були кадрові пропозиції щодо президії, також були озвучені деякі кадрові пропозиції щодо голів комітетів, керівництва комітетів та формування варіантів діяльності нашої фракції”, — додав Разумкова.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Богдан вважає, що новообрана Верховна Рада навряд чи розпочне роботу до 1 вересня.

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