Разумков заявил, что его выдвинут на спикера ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Партия “Слуга народа” будет предлагать на пост председателя Верховной Рады Украины лидер партии Дмитрия Разумкова. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
“На сегодня партия будет меня предлагать в качестве кандидата на должность председателя Верховной Рады Украины”, — сказал Разумков.
По его словам, также “Слуга народа” предложит на пост первого заместителя председателя ВР представителя президента в парламенте Руслана Стефанчук.
“Были кадровые предложения по президиуму, также были озвучены некоторые кадровые предложения по председателей комитетов, руководства комитетов и формирования вариантов деятельности нашей фракции”, — добавил Разумкова.
Напомним, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан считает, что новоизбранный Верховная Рада вряд ли начнет работу до 1 сентября.