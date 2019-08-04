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6 марта, 19:19 • 132710 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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В партии "Слуга народа" рассказали о предстоящих кадровых назначениях

В партии "Слуга народа" рассказали о предстоящих кадровых назначениях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 августа. УНН. В партии "Слуга народа" определились с кандидатами на должность председателя Верховной Рады и главы фракции в парламенте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук, передает УНН.

"Итак, на должность Председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрий Разумков, на должность первого заместителя Председателя ВР - Руслан Стефанчук.

Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко.

Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей.

Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - сообщила Кравчук.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков уже заявлял, что его кандидатуру вероятно выдвинут на должность главы ВР.

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