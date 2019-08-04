В партии "Слуга народа" рассказали о предстоящих кадровых назначениях
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В партии "Слуга народа" определились с кандидатами на должность председателя Верховной Рады и главы фракции в парламенте. Об этом сообщила руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук, передает УНН.
"Итак, на должность Председателя Верховной Рады Украины фракция делегирует Дмитрий Разумков, на должность первого заместителя Председателя ВР - Руслан Стефанчук.
Партию "Слуга народа" может возглавить Александр Корниенко.
Кандидатом на должность председателя фракции является Давид Арахамия. У него будет 15 заместителей.
Также есть предложения по кандидатурам руководства комитетов Верховной Рады", - сообщила Кравчук.
Напомним, ранее Дмитрий Разумков уже заявлял, что его кандидатуру вероятно выдвинут на должность главы ВР.