Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні"

"Ми сьогодні програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору (за рівнем діджіталізаціі - ред.), за індексом людського капіталу ми програємо лише РФ, Білорусі та Естонії - тобто, взагалі справа не в людях, а в системі. І можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд - у смартфоні. Пора це зробити", - зазначив Зеленський.

За його словами, діджіталізація буде здійснюватися на 4 рівнях: інформація про державу - перший рівень, комунікація з державою - другий рівень, трансакції з державою - третій рівень, залучення в управління державою - четвертий рівень. Таким чином, кожна людина буде легко відстежувати, що відбувається в державі, які рішення приймаються або готуються.

"Я мрію, щоб ми були першою країною в смартфоні", - підсумував Президент.

При цьому він додав, що за оцінкою британських вчених діджіталізація дозволяє скоротити витрати на спілкування громадян з чиновниками в 50 разів.

У Європейському Союзі сподіваються, щоб Президент України Володимир Зеленський не забуде обіцянок про продовження євроінтеграції України та активізації боротьби з корупцією в країні.