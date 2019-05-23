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Зеленський заявив про намір зробити "державу в смартфоні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна має всі шанси стати першою державою, де кожен громадянин може буквально через свій смартфон відстежувати, контролювати державні процеси і впливати на прийняття рішень у державі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час форуму інтернет-діячів в Києві, передає кореспондент УНН.

"Ми сьогодні програємо Казахстану, Білорусі, Узбекистану, Грузії, Молдові, країнам Балтії та агресору (за рівнем діджіталізаціі - ред.), за індексом людського капіталу ми програємо лише РФ, Білорусі та Естонії - тобто, взагалі справа не в людях, а в системі. І можете вважати мене наївним мрійником, але ми хочемо зробити країну в смартфоні, уряд - у смартфоні. Пора це зробити", - зазначив Зеленський.

За його словами, діджіталізація буде здійснюватися на 4 рівнях: інформація про державу - перший рівень, комунікація з державою - другий рівень, трансакції з державою - третій рівень, залучення в управління державою - четвертий рівень. Таким чином, кожна людина буде легко відстежувати, що відбувається в державі, які рішення приймаються або готуються.

"Я мрію, щоб ми були першою країною в смартфоні", - підсумував Президент.

При цьому він додав, що за оцінкою британських вчених діджіталізація дозволяє скоротити витрати на спілкування громадян з чиновниками в 50 разів.

У Європейському Союзі сподіваються, щоб Президент України Володимир Зеленський не забуде обіцянок про продовження євроінтеграції України та активізації боротьби з корупцією в країні.

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