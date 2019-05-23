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Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне"

Зеленский заявил о намерении сделать "государство в смартфоне"

Киев  •  УНН

 • 17042 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина имеет все шансы стать первым государством, где каждый гражданин может буквально через свой смартфон отслеживать, контролировать государственные процессы и влиять на принятие решений в государстве. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время форума интернет-деятелей в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Мы сегодня проигрываем Казахстану, Беларуси, Узбекистану, Грузии, Молдове, странам Балтии и агрессору (по уровню диджитализации – ред.), по индексу человеческого капитала мы проигрываем только РФ, Беларуси и Эстонии – то есть, вообще дело не в людях, а в системе. И можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство – в смартфоне. Пора это сделать", - отметил Зеленский.

По его словам, диджитализация будет осуществляться на 4 уровнях: информация о государстве – первый уровень, коммуникация с государством – второй уровень, трансакции с государством – третий уровень, вовлечение в управление государством – четвертый уровень. Таким образом, каждый человек будет легко отслеживать, что происходит в государстве, какие решения принимаются или готовятся.

"Я мечтаю, чтоб мы были первой страной в смартфоне", - подытожил Президент.

При этом он добавил, что по оценке британских ученых диджитализация позволяет сократить расходы на общение граждан с чиновниками в 50 раз.

В Европейском Союзе надеются, чтоб Президент Украины Владимир Зеленский не забудет обещаний о продолжении евроинтеграции Украины и активизации борьбы с коррупцией в стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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