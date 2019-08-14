У "Слузі народу" назвали першочергові законодавчі ініціативи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У партії "Слуга народу" назвали першочергові законодавчі ініціативи та законопроекти, які будуть внесені найближчим часом. Про це під час брифінгу в Верховній Раді заявив один з лідерів партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"Партія має напрацьовані блоки законопроектів, які будуть стосуватися основних напрямків. Насамперед, це питання змін до Конституції України. Як ми і обіцяли – це зняття депутатської недоторканості, встановлення додаткових підстав щодо втрати депутатського мандату і цілий ряд інших змін до КУ", - сказав Стефанчук.
За його словами, другий блок для реалізації буде стосуватися змін до Регламенту Верховної Ради, адже його варто привести у відповідність до вимог КУ.
"У нас є великий блок економічних законів, блок законів по антикорупції, по перезапуску судової системи і системи правоохоронних органів", - повідомив Стефанчук.
Відповідно до його слів, план законопроектних робіт, який буде йти від їхньої фракції, вже перевалив за 300 законопроектів. З його слів, закони мають стати якісним, а не кількісним явищем.
Нагадаємо, на думку Стефанчука, у нову Верховну Раду України повинен повернутися план законопроектних робіт.