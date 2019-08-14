У "Слузі народу" розповіли про зміни у роботі Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У нову Верховну Раду України повинен повернутися план законопроектних робіт. Про це під час брифінгу в Верховній Раді заявив один з лідерів партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.
"В цю ВРУ повинен повернутися план законопроектних робіт. Ви будете бачити, які закони будуть обговорюватися. Народ України матиме змогу долучатися до обговорення. Ми плануємо зробити зміни, за якими навіть народ зможе стати ініціатором обговорень нормативно-правових актів", - сказав Стефанчук.
За його словами, планується всі закони по максимуму збити в кодекс, в різні інші форми, запропонувати нову систему нормативно-правових актів. Врешті ухвалити ЗУ про нормативно-правові акти і запропонувати логіку роботи ВРУ, додав він.
"Сьогодні пункт законодавчих ініціатив від партії "Слуга народу" перевалив за 300 законодавчих ініціатив. Всьому буде свій час. У нас є першочергові закони. Після цього є закони, з якими ми готові вступати в широку дискусію. І є так звані закони на майбутнє, які потребують ґрунтовної розробки", - зауважив Стефанчук.
За його словами, задача, яка ставиться перед цією ВРУ, – провести за всю історію України ґрунтовну систематизацію національного законодавства.
Нагадаємо, підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутітв затвердила порядок роботи у найближчі дні.