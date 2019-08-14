Підготовча депутатська група розгляне склад комітетів Ради 19 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутітв затвердила порядок роботи у найближчі дні. Таке рішення озвучили на засіданні у середу, 14 серпня, повідомляє УНН.
”15 серпня до 12-ї години дня робочі підгрупи нададуть пропозиції щодо подальшої роботи. Після цього ми зберемося о 16:00 15 серпня та підтримаємо або не підтримаємо кількісний склад, предмети відання і назви комітетів, які ми будемо пропонувати Верховній Раді як Підготовча депутатська група. Далі, до 10-ї години понеділка, 19 серпня, потрібно буде надати пропозиції від політичних партій щодо персонального складу майбутніх комітетів. 20 серпня о 12-й потрібно буде зібратися або на засіданні першої підгрупи Підготовчої депутатської групи, або на засіданні Підготовчої депутатської групи. Визначимось з цим пізніше, коли зрозуміємо результати сьогоднішньої нашої роботи”, - сказав голова партії ”Слуга народу” Дмитро Разумков.
Нагадаємо, Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп.