Подготовительная депутатская группа рассмотрит состав комитетов Рады 19 августа

"15 августа до 12 часов дня рабочие подгруппы предоставят предложения по дальнейшей работе. После этого мы соберемся в 16:00 15 августа и поддержим или не поддержим количественный состав, предметы ведания и названия комитетов, которые мы будем предлагать Верховной Раде как Подготовительная депутатская группа. Далее, в 10 часов понедельника, 19 августа, нужно будет предоставить предложения от политических партий относительно персонального состава будущих комитетов. 20 августа в 12 нужно будет собраться или на заседании первой подгруппы Подготовительной депутатской группы, или на заседании Подготовительной депутатской группы. Определимся с этим позже, когда поймем результаты сегодняшней нашей работы", - сказал глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Напомним, Подготовительная депутатская группа определилась с координаторами подгрупп.