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Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп

Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Руслан Стефанчук та Сергій Іонушас (обоє представники партії "Слуга народу") будуть координувати роботу підгруп Підготовчої депутатської групи. Відповідне рішення схвалене під час засідання Підготовчої групи, передає УНН.

"Друге питання — з обрання координатора першої підгрупи, якщо ви не заперечуєте, я б пропонував Руслана Стефанчука", - сказав голова групи, представник "Слуги народу" Дмитро Разумков.

Також координатором другої групи став Іонушас.

Положення про Підготовчу депутатську групу було схвалене в цілому після дискусії, яку викликала норма про склад керівництва підгруп (питання про те, що вони не можуть представляти одну політичну силу), а також через те, що не всі члени Підготовчої групи ознайомилися з проектом Положення.

Нагадаємо, сьогодні проходить друге засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів.

Українські Національні Новини

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