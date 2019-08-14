Підготовча депутатська група визначилася з координаторами підгруп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Руслан Стефанчук та Сергій Іонушас (обоє представники партії "Слуга народу") будуть координувати роботу підгруп Підготовчої депутатської групи. Відповідне рішення схвалене під час засідання Підготовчої групи, передає УНН.
"Друге питання — з обрання координатора першої підгрупи, якщо ви не заперечуєте, я б пропонував Руслана Стефанчука", - сказав голова групи, представник "Слуги народу" Дмитро Разумков.
Також координатором другої групи став Іонушас.
Положення про Підготовчу депутатську групу було схвалене в цілому після дискусії, яку викликала норма про склад керівництва підгруп (питання про те, що вони не можуть представляти одну політичну силу), а також через те, що не всі члени Підготовчої групи ознайомилися з проектом Положення.
Нагадаємо, сьогодні проходить друге засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів.