Підготовча група з нових нардепів збирається на друге засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Друге засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів заплановане на середу, 14 серпня, об 11:00. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу парламенту.
До складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії "Слуга народу" - 17, від партії "ОПЗЖ" - 3, від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2, від партії "Європейська Солідарність" - 2, від партії "Голос" - 1.
На попередньому засіданні підготовча група визначила дату урочистого засідання нової ВР - 29 серпня.