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Урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня

Урочисте засідання новообраної ВР відбудеться 29 серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Урочисте засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання і перше пленарне засідання нової Ради відбудеться 29 серпня. Відповідну пропозицію очільника пропрезидентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підтримали учасники засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

"Ми пропонуємо 29 (серпня – ред.) для того, щоб ні в кого не виникало ніяких питань в подальшому", - сказав Разумков.

Він поставив на голосування питання щодо визначення дати урочистого засідання ВР 9-го скликання та першого пленарного засідання ВР 9-го скликання на 29 серпня 2019 року.

Більшість присутніх підтримали пропозицію.

"Рішення прийнято, урочисте засідання відбудеться 29 серпня 2019 року, як і перше пленарне засідання Верховної Ради України", - зазначив Разумков.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.

Нагадаємо, ЦВК оголосила результати виборів до ВР за партійними списками. Загалом ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424.

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