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Торжественное заседание новоизбранной ВР состоится 29 августа

Торжественное заседание новоизбранной ВР состоится 29 августа

Киев  •  УНН

 • 15480 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Торжественное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва и первое пленарное заседание новой Рады состоится 29 августа. Соответствующее предложение главы пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова поддержали участники заседания подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем 29 (августа - ред.) для того, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов в дальнейшем", - сказал Разумков.

Он поставил на голосование вопрос об определении даты торжественного заседания ВР 9-го созыва и первого пленарного заседания ВР 9-го созыва на 29 августа 2019 года.

Большинство присутствующих поддержали предложение.

"Решение принято, торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной Рады Украины", - отметил Разумков.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.

Напомним, ЦИК объявила результаты выборов в ВР по партийным спискам. Всего ЦИК уже признала избранными 423 депутатов из 424.

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