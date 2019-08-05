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ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424

ЦВК уже визнала обраними 423 депутати з 424

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 – в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 – в одномандатних виборчих округах. Про це УНН повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

ЦВК продовжила підрахунок голосів на 210 окрузі до 16:00 6 серпня.

Ще 6 народних депутатів ЦВК визнала обраними на своєму засіданні у понеділок, 5 серпня.

ЦВК також 5 серпня встановила результати виборів на скандальному ОВО №50 на Донеччині.

ЦВК уже оголосила 3 серпня офіційні результати виборів за партійними списками, де було обрано 225 депутатів, ще 199 обиралися за одномандатними округами.

У новій Верховній Раді буде 424 народних депутата, замість 450 згідно з Конституцією України.

Кількість одномандатних округів в країні скоротилася на 26 через окупацію Криму Росією і військових дій в окремих районах Донецької і Луганської областей.

Для потрапляння до Верховної ради за пропорційною системою партіям потрібно було подолати 5% бар'єр, а одномандатникам досить отримати відносну більшість голосів у своєму окрузі.

Для проведення виборів створено 199 територіальних виборчих округів і один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій.

Всього Центральна виборча комісія зареєструвала на нинішніх виборах 5967 кандидатів в депутати. В одномандатних виборчих округах було зареєстровано 3220 кандидатів, а 22 політичні партії включили в свої списки в цілому 2747 кандидатів.

На вибори було надруковано 60,4 млн виборчих бюлетенів, а загальна сума коштів, виділених на підготовку і проведення парламентських виборів, склала 1,95 млрд гривень.

ЦВК не пізніше 5 серпня мала підвести підсумки виборів, а до 9 серпня тепер повинна офіційно опублікувати їх в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".

До 29 серпня ЦВК має зареєструвати обраних депутатів.

На першу сесію Верховна рада IX скликання повинна буде зібратися не пізніше 9 вересня.

Нагадаємо, дострокові вибори до Верховної ради України відбулися 21 липня.

Українські Національні Новини

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