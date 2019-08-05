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Сьогодні ЦВК має встановити остаточні результати виборів до Ради

Сьогодні ЦВК має встановити остаточні результати виборів до Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Сьогодні, 5 серпня, останній день, коли Центральна виборча комісія має повністю встановити результати виборів до Верховної Ради України, що відбулися 21 липня. Про це йдеться на сайті ЦВК, передає УНН.

Так, зазначається, що до 5 серпня включно ЦВК має встановити результати виборів депутатів у загальнодержавному окрузі, а також у відповідних одномандатних виборчих округах.

Строк виконання заходу — не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто сьогодні.

Як повідомляв УНН, 3 серпня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати позачергових виборів до ВР за партійними списками.

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що до 5 серпня сподіваються встановити остаточні результати позачергових парламентських виборів до ВР.

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