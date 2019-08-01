В ЦВК сподіваються, що підіб’ють підсумки виборів до 5 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. ЦВК до 5 серпня має встановити остаточні результати позачергових парламентських виборів до ВР. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час прес-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Саме до 5 серпня Центральна виборча комісія має підвести підсумки голосування та вийти на остаточні протоколи і загальнодержавного виборчого округу. Будемо сподіватися, що ми зробимо це навіть і раніше, ніж 5 серпня, і щодо всіх одномандатних виборчих округів”, — сказала Сліпарчук.
Нагадаємо, з 23 по 30 липня 2019 року Центральна виборча комісія прийняла 398 протоколів окружних виборчих комісій.
Як повідомляв УНН, Центральна виборча комісія на вчорашньому засіданні визнала обраними 50 народних депутатів України.