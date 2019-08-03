ЦВК оголосила результати виборів до ВР за партійними списками
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Центральна виборча комісія оголосила офіційних результати позачергових виборів до ВР по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу в межах одномандатних виборчих округів, передає кореспондент УНН.
До Верховної Ради проходять:
1. Слуга народу — 43,16% (124 мандата);
2. Опозиційна платформа — За життя — 13,05% (37 мандатів);
3. Батьківщина — 8,18% (24 мандата);
4. Європейська солідарність — 8,10% (23 мандата);
5. Голос — 5,82% (17 мандатів).
Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраними ще 31 народного депутата України. Всього визнано обраними 191 нардепа.