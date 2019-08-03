ЦВК визнала обраними ще 31 нардепа

Як повідомили у прес-службі, 3 серпня після перерви Комісія продовжила свою роботу в режимі засідання.

“Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 31 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб: Борзову І.Н. — в ОВО № 14, Білозір Л.М. — в ОВО № 15, Мейдича О.Л. — в ОВО № 18, Івахіва С.П. — в ОВО № 21, Чорного Д.С. — в ОВО № 34, Яковенка Є.Г. — в ОВО № 52, Мороза В.В. — в ОВО № 59, Костюка Д.С. — в ОВО № 65, Грищенко Т.М. — в ОВО № 66, Яцик Ю.Г. — в ОВО № 79, Фріса І.П. — в ОВО № 84, Матусевича О.Б. — в ОВО № 86, Дунду О.А. — в ОВО № 91, Колюха В.В. — в ОВО № 92, Скороход А.К. — в ОВО № 93, Василевську-Смаглюк О.М. — в ОВО № 96, Буніна С.В. — в ОВО № 98, Гриб В.О. — в ОВО № 105, Сухова О.С — в ОВО № 107, Шахова С.В. — в ОВО № 114, Васильченко Г.І. — в ОВО № 118, Саламаху О.І. — в ОВО № 121, Камельчука Ю.О. — в ОВО № 124, Пасічного О.С. — в ОВО № 127, Гончаренка О.О. — в ОВО № 137, Чернявського С.М. — в ОВО № 138, Урбанського А.І. — в ОВО № 143, Березіна М.Ю. — в ОВО № 151, Василіва І.В. — в ОВО № 164, Арсенюка О.О. — в ОВО № 195, Лис О.Г. — в ОВО № 201”, — йдеться в повідомленні.

Таким чином, станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 191 народного депутата України.

У засіданні Комісії оголошено перерву

Нагадаємо, у ЦВК сподіваються, що підіб’ють підсумки виборів до 5 серпня.