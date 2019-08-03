ЦИК признала избранными еще 31 нардепа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 31 народного депутата Украины. Всего признаны избранными 191 нардепа, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Как сообщили в пресс-службе, 3 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.
“Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 31 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц: Борзову И.Н. — в ОВО № 14 Билозир Л.М. — в ОВО № 15, Мейдича А.Л. — в ОВО № 18, Ивахива С.П. — в ОВО № 21, Черного Д.С. — в ОВО № 34, Яковенко Е.Г. — в ОВО № 52, Мороза В.В. — в ОВО № 59, Костюка Д.С. — в ОВО № 65, Грищенко Т.М. — в ОВО № 66, Яцыка Ю.Г. — в ОВО № 79, Фриса И.П. — в ОВО № 84, Матусевича О.Б. — в ОВО № 86, Дунди А.А. — в ОВО № 91, Колюха В.В. — в ОВО № 92, Скорохода А.К. — в ОВО № 93, Василевскую-Смаглюк А.Н. — в ОВО № 96, Бунина С.В. — в ОВО № 98, Гриба В.А. — в ОВО № 105, Сухова А.С — в ОВО № 107, Шахова С.В. — в ОВО № 114, Васильченко И. — в ОВО № 118, Саламаху А.И. — в ОВО № 121, Камельчук Ю.А. — в ОВО № 124, Пасечного А.С. — в ОВО № 127, Гончаренко А.А. — в ОВО № 137, Чернявского С.М. — в ОВО № 138, Урбанского А.И. — в ОВО № 143, Березина М.Ю. — в ОВО № 151, Василива И.В. — в ОВО № 164, Арсенюка А.А. — в ОВО № 195, Лиса А.Г. — в ОВО № 201”, — говорится в сообщении.
Таким образом, по состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины.
В заседании Комиссии объявлен перерыв
Напомним, в ЦИК надеются, что подведут итоги выборов до 5 августа.