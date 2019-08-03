ЦИК объявила результаты выборов в ВР по партийным спискам
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты внеочередных выборов в ВР по общегосударственному многомандатному избирательному округу в пределах одномандатных избирательных округов, передает корреспондент УНН.
В Верховную Раду проходят:
1. Слуга народа — 43,16% (124 мандата);
2. Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,05% (37 мандатов);
3. Родина — 8,18% (24 мандата);
4. Европейская солидарность — 8,10% (23 мандата);
5. Голос — 5,82% (17 мандатов).
Напомним, Центральная избирательная комиссия признала избранными еще 31 народного депутата Украины. Всего признаны избранными 191 нардепа.