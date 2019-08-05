ЦВК встановила результати виборів на скандальному ОВО №50 на Донеччині

Під час засідання на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі № 50, у тому числі з поміткою "Уточнений", протоколів Центральної виборчої комісії та окружної виборчої комісії ОВО № 50 про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці Комісія встановила підсумки голосування в цьому окрузі, про що склала відповідний протокол.

Разом з тим ЦВК прийняла постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі № 50 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року".

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Зокрема, 3 серпня 2019 року під час приймання пакетів з виборчими документами дільничних виборчих комісій виборчих дільниць № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 представниками ЦВК було встановлено відсутність серед документів ДВК виборчих дільниць № 140756, 140787, 141065 пакетів із контрольними талонами виборчих бюлетенів для голосування в ОВО № 50, серед документів ДВК виборчої дільниці № 140773 – пакету із списком виборців на цій виборчій дільниці, що відображено у відповідному акті приймання-передачі виборчої документації.

Також у ході проведення Комісією на виконання судових рішень повторного підрахунку голосів виборців на вказаних виборчих дільницях виявлено обставини, які можуть свідчити про те, що певні документи зазнали впливу сторонніх осіб з метою спотворення результатів волевиявлення виборців на відповідних виборчих дільницях, що може бути кваліфіковано правоохоронними органами як кримінальне правопорушення.

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Окрім того, виявлені Комісією обставини можуть свідчити про підробку виборчих документів, незаконне знищення виборчої документації, ухилення членів виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин, що відповідно до Кримінального кодексу України є кримінальним правопорушенням.

Водночас Комісія вважає за необхідне відреагувати на виявлені нею факти порушення законодавства України про вибори в ОВО № 50, з метою захисту прав суб’єктів та учасників виборчого процесу з позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Відтак, Комісія звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства України про вибори в одномандатному виборчому окрузі № 50 під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Нагадаємо, ЦВК визнала обраними ще 6 народних депутатів.