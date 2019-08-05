ЦВК визнала обраними ще 6 народних депутатів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще в 6 виборчих округах. Про це УНН повідомили в ЦВК.
На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 6 ОВО, визнавши обраними народними депутатами України таких осіб:
Балогу В.І. – в ОВО № 69,
Бондаря М.Л. – в ОВО № 119,
Марчука І.П. – в ОВО № 193,
Рудика С.Я. – в ОВО № 198,
Зуєва М.С. – в ОВО № 207,
Зуба В.О.– в ОВО № 209.
Нагадаємо, у ЦВК заявили, що до 5 серпня сподіваються встановити остаточні результати позачергових парламентських виборів до ВР.