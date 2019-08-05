ЦИК признала избранными еще 6 народных депутатов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в 6 избирательных округах. Об этом УНН сообщили в ЦИК.
На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 6 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:
Балогу В.И. - в ОВО № 69,
Бондаря М.Л. - в ОВО № 119,
Марчука И.П. - в ОВО № 193,
Рудика С.Я. - в ОВО № 198,
Зуева М.С. - в ОВО № 207,
Зуба В.О.- в ОВО № 209.
Напомним, в ЦИК заявили, что до 5 августа надеются установить окончательные результаты внеочередных парламентских выборов в ВР.