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ЦИК признала избранными еще 6 народных депутатов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в 6 избирательных округах. Об этом УНН сообщили в ЦИК.

На основании протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 6 ОВО, признав избранными народными депутатами Украины следующих лиц:

Балогу В.И. - в ОВО № 69,

Бондаря М.Л. - в ОВО № 119,

Марчука И.П. - в ОВО № 193,

Рудика С.Я. - в ОВО № 198,

Зуева М.С. - в ОВО № 207,

Зуба В.О.- в ОВО № 209.

Напомним, в ЦИК заявили, что до 5 августа надеются установить окончательные результаты внеочередных парламентских выборов в ВР.

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