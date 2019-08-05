ЦВК продовжила підрахунок голосів на 210 окрузі до 6 серпня

З огляду на зазначені обставини, з метою забезпечення виконання вимог закону щодо встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 Комісія зобов’язала вказану окружну виборчу комісію не пізніше 16:00 6 серпня 2019 року завершити здійснення повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях, про що скласти відповідні протоколи, та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210 на підставі протоколів окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, а також рішення ЦВК, прийнятого на її засіданні 4 серпня, йдеться у повідомленні ЦВК.

Окрім того – скласти протокол ОВК ОВО № 210 про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений" і транспортувати його та іншу виборчу документацію, передбачену Законом України "Про вибори народних депутатів України", до Комісії.

Також Комісія постановила взяти до відома, що виборчий процес позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 завершуватиметься через п’ятнадцять днів після офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів відповідних виборів народних депутатів України в цьому окрузі.

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Водночас ЦВК звернула увагу членів вказаної виборчої комісії на встановлену статтями 157 та 382 Кримінального кодексу України кримінальну відповідальність за ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин та умисне невиконання судового рішення.

Окрім того, внесено зміни до складу ОВК з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

Як повідомлялося, 30 липня окружною виборчою комісією ОВО № 210 було доставлено до ЦВК протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з поміткою "Уточнений", відомості якого того самого дня оголошено на засіданні Комісії.

Разом з тим постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 3 серпня, оголошеною цього самого дня після 22 години, зокрема, визнано протиправними дії вказаної виборчої комісії щодо складання протоколу про підсумки голосування в ОВО № 210 та зобов’язано зазначену комісію прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях № 740073, 740247, 740273, 740283, 740299, 740308, 740311, 740323, 740595, 740598, 740608, 740612, 740613, 740618, 740639, 740950, 740951, 740954, 740957, 740972, 740976, 740309, 740590, 740640, 740607, 740617, 740624, 740583, 740601, 740243, 740635, 740600, 740625.

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За наявною у ЦВК інформацією 4 серпня на виконання вищевказаної постанови Шостого апеляційного адміністративного суду зазначеною комісією розпочато повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях цього ОВО та станом на 16 годину 5 серпня здійснено такий підрахунок щодо 18 із 33 виборчих дільниць округу, результати якого свідчать про необхідність внесення змін до встановлених підсумків голосування в цьому окрузі.

Разом з тим, як свідчить аналіз здійснення окружною виборчою комісією ОВО № 210 повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях, зазначена комісія унаслідок браку часу, тобто з об’єктивних причин, у встановлений строк неспроможна завершити повторний підрахунок голосів виборців на решті зазначених у рішенні суду виборчих дільниць, внести зміни до встановлених підсумків голосування в ОВО № 210, скласти протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з поміткою "Уточнений" і навіть до 24 години 5 серпня доставити такий протокол разом з іншою передбаченою законом виборчою документацією до Комісії.

Нагадаємо, ЦВК визнала обраними ще 6 народних депутатів.