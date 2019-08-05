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ЦИК продолжила подсчет голосов на 210 округе до 6 августа

ЦИК продолжила подсчет голосов на 210 округе до 6 августа

Киев  •  УНН

 • 10350 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Центральная избирательная комиссия констатировала невозможность установления Комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 5 августа включительно и обязала комиссию не позднее 16:00 6 августа завершить осуществление повторного подсчета голосов. Об этом УНН сообщили в ЦИК.

Учитывая указанные обстоятельства, с целью обеспечения выполнения требований закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОВО № 210 Комиссия обязала указанную окружную избирательную комиссию не позднее 16:00 6 августа 2019 года завершить осуществление повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках, о чем составить соответствующие протоколы и внести по его результатам изменения в установленных итогов голосования в ОВО № 210 на основании протоколов окружной избирательной комиссии о повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках, а также решение ЦИК, принятого на ее заседании 4 августа, говорится в сообщении ЦИК.

Кроме того - составить протокол ОИК ОВО № 210 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию, предусмотренную Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины", в Комиссию.

Также Комиссия постановила принять к сведению, что избирательный процесс внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОВО № 210 должен завершиться через пятнадцать дней после официального обнародования Центральной избирательной комиссией результатов соответствующих выборов народных депутатов Украины в этом округе.

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В то же время ЦИК обратила внимание членов указанной избирательной комиссии на установленную статьями 157 и 382 Уголовного кодекса Украины уголовной ответственности за уклонение члена избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин и умышленное невыполнение судебного решения.

Кроме того, внесены изменения в состав ОИК по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 года № 919.

Как сообщалось, 30 июля Окружной избирательной комиссией ОВО № 210 были доставлены в ЦИК протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный", сведения которого в тот же день объявлено на заседании Комиссии.

Вместе с тем постановлением Шестого апелляционного административного суда от 3 августа, объявленным в этот же день после 22 часов, в частности, признаны противоправными действия указанной избирательной комиссии по составлению протокола об итогах голосования в ОВО № 210 и обязано указанную комиссию принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках № 740073, 740247, 740273, 740283, 740299, 740308, 740311, 740323, 740595, 740598, 740608, 740612, 740613, 740618, 740639, 740950, 740951, 740954, 740957, 740972, 740976, 740309, 740590, 740640, 740607, 740617, 740624, 740583, 740601, 740243, 740635, 740600, 740625.

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По имеющейся в ЦИК информации 4 августа на выполнение вышеуказанного постановления Шестого апелляционного административного суда указанной комиссией начато повторном подсчете голосов избирателей на избирательных участках этого ОВО и по состоянию на 16 часов 5 августа осуществлен такой подсчет по 18 из 33 избирательных участков округа, результаты которого свидетельствуют о необходимости внесение изменений в установленные итоги голосования в этом округе.

Вместе с тем, как показывает анализ осуществления окружной избирательной комиссией ОВО № 210 повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках, указанная комиссия по причине нехватки времени, то есть по объективным причинам, в установленный срок не может завершить повторный подсчет голосов избирателей на остальной указанных в решении суда избирательных участков, внести изменения в установленных итогов голосования в ОВО № 210, составить протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и даже до 24 часов 5 августа доставить такой протокол вместе с другой предусмотренной законом избирательной документацией в Комиссию.

Напомним, ЦИК признала избранными еще 6 народных депутатов.

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