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ЦИК установила результаты выборов на скандальном ОВО №50 в Донецкой области

ЦИК установила результаты выборов на скандальном ОВО №50 в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 10808 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 50 Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 50, признав избранным народным депутатом Украины Требушкина Р.В. Об этом УНН сообщили в ЦИК.

Во время заседания на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 50, в том числе с пометкой "Уточненный", протоколов Центральной избирательной комиссии и окружной избирательной комиссии ОВО № 50 о повторном подсчете голосов избирателей на соответствующем избирательном участке Комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила соответствующий протокол.

Вместе с тем ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательных прав в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

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В частности, 3 августа 2019 года во время приема пакетов с избирательными документами участковых избирательных комиссий избирательных участков № 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 представителями ЦИК было установлено отсутствие среди документов УИК избирательных участков № 140756, 140787, 141065 пакетов с контрольными талонами избирательных бюллетеней для голосования в ОВО № 50, среди документов УИК избирательного участка № 140773 - пакета со списком избирателей на этом избирательном участке, что отражено в соответствующем акте приема-передачи избирательной документации.

Также в ходе проведения Комиссией для выполнения судебных решений повторного подсчета голосов избирателей на указанных избирательных участках выявлены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о том, что определенные документы подвергшихся воздействию посторонних лиц с целью искажения результатов волеизъявления избирателей на соответствующих избирательных участках, что может быть квалифицировано правоохранительными органами как уголовное преступление.

Кроме того, выявленные Комиссией обстоятельства могут свидетельствовать о подделке избирательных документов, незаконном уничтожении избирательной документации, уклонении членов избирательной комиссии в работе комиссии без уважительных причин, что согласно Уголовному кодексу Украины является уголовным правонарушением.

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В то же время Комиссия считает необходимым отреагировать на выявленные ею факты нарушения законодательства Украины о выборах в ОВО № 50, в целях защиты прав субъектов и участников избирательного процесса по внеочередным выборам народных депутатов Украины 21 июля.

Следовательно, Комиссия обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в постановлении обстоятельств нарушения законодательства Украины о выборах в одномандатном избирательном округе № 50 во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 и принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.

Напомним, ЦИК признала избранными еще 6 народных депутатов.

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