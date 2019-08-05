ЦИК уже признала избранными 423 депутата из 424

КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах. Об этом УНН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.