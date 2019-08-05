ЦИК уже признала избранными 423 депутата из 424
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 5 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 423 народных депутатов Украины, в частности: 225 - в общегосударственном многомандатном избирательном округе, 198 - в одномандатных избирательных округах. Об этом УНН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
ЦИК продолжила подсчет голосов на 210 округе до 16:00 6 августа.
Еще 6 народных депутатов ЦИК признала избранными на своем заседании в понедельник, 5 августа.
ЦИК также 5 августа установила результаты выборов в скандальном ОВО №50 в Донецкой области.
ЦИК уже объявила 3 августа официальные результаты выборов по партийным спискам, где были избраны 225 депутатов, еще 199 избирались по одномандатным округам.
В новой Верховной Раде будет 424 народных депутата, вместо 450 согласно Конституции Украины.
Количество одномандатных округов в стране сократилось на 26 за оккупацию Крыма Россией и военных действий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Для попадания в Верховную раду по пропорциональной системе партиям нужно было преодолеть 5% барьер, а одномандатникам достаточно получить относительное большинство голосов в своем округе.
Для проведения выборов были созданы 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий.
Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на нынешних выборах 5967 кандидатов в депутаты. В одномандатных избирательных округах было зарегистрировано 3220 кандидатов, а 22 политические партии включили в свои списки в целом 2747 кандидатов.
На выборы было напечатано 60,4 млн избирательных бюллетеней, а общая сумма средств, выделенных на подготовку и проведение парламентских выборов, составила 1,95 млрд гривен.
ЦИК не позднее 5 августа должна была подвести итоги выборов, а до 9 августа теперь - официально опубликовать их в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер".
До 29 августа ЦИК должна зарегистрировать избранных депутатов.
На первую сессию Верховная рада IX созыва должна будет собраться не позднее 9 сентября.
Напомним, досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля.