Подготовительная группа из новых нардепов собирается на второе заседание

В состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская Солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

На предыдущем заседании подготовительная группа определила дату торжественного заседания новой ВР - 29 августа.