Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі українське громадянство. Про це йдеться в указі Президента України №329/2019, передає УНН.
“Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 “Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб” зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеілом громадянства України", - йдеться в документі.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні. Очікується приліт Саакашвілі у середу, 29 травня.
Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діє заборона в’їзду в Україну до 2021 року.
У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибуло з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.