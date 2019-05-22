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Зеленському подали звернення Саакашвілі щодо повернення українського громадянства

Зеленському подали звернення Саакашвілі щодо повернення українського громадянства

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. На ім'я Президента України Володимира Зеленського подано звернення щодо повернення екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. Про це адвокат Саакашвілі  Руслан Чорнолуцький повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"...cьогодні був в Адміністрації Президента України та, як його адвокат подав на імя Президента Воолодимира Зеленського зверненя Саакашвілі, щодо відновлення справедливості та повернення українського громадянства", - написав Чорнолуцький.

Нагадаємо, у квітні екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі відразу ж після оголошення в неділю даних екзитполів за підсумками другого туру президентських виборів повідомив, що вже подав клопотання про зняття з нього заборони на в'їзд в Україну.

Додамо, що стосовно Саакашвілі діє заборона в’їзду в Україну до 2021 року.

Українські Національні Новини

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