Стосовно Саакашвілі діє заборона в’їзду в Україну до 2021 року

"Стосовно даної особи – по-перше, він не є громадянином України для того, щоб в’їхати на територію нашої держави, по-друге, відносно даної особи діє заборона до 2021 року, тому законних підстав для в’їзду на територію України наразі у нього немає", - сказав він.



За словами речника ДПСУ, у випадку, якщо Саакашвілі спробує перетнути державний український кордон, як він обіцяв раніше, тоді прикордонники будуть діяти у межах законодавства, і у межах наданих повноважень.



Як повідомляв УНН, упродовж березня у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів президента України Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону. Зокрема, активна фаза посилення системи охорони кордону розпочнеться вже на наступному тижні.