Относительно Саакашвили действует запрет въезда в Украину до 2021 года

"Относительно данного лица - во-первых, он не является гражданином Украины для того, чтобы въехать на территорию нашего государства, во-вторых, в отношении данного лица действует запрет до 2021 года, поэтому законных оснований для въезда на территорию Украины пока у него нет", - сказал он.



По словам представителя ГПСУ, в случае, если Саакашвили попытается пересечь государственную украинскую границу, как он обещал ранее, тогда пограничники будут действовать в рамках законодательства, и в пределах предоставленных полномочий.



Как сообщал УНН, в течение марта в связи с подготовкой и проведением выборов президента Украины Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы. В частности, активная фаза усиления системы охраны границы начнется уже на следующей неделе.