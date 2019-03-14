Охорону кордону України значно посилять за два тижні до виборів

КИЇВ. 14 березня. УНН. Упродовж березня у зв’язку з підготовкою та проведенням виборів Президента України Державна прикордонна служба України здійснює заходи посиленої охорони кордону. Зокрема, активна фаза посилення системи охорони кордону розпочнеться вже на наступному тижні. Про це під час брифінгу сьогодні у Києві заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.