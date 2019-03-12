У день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У день голосування на виборах президента України по всім напрямкам виборчого процесу буде задіяний 134 381 співробітник МВС. Про це під час спільного брифінгу очільників ЦВК, ГПУ, СБУ і МВФ, присвячений поточним питанням підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 р., заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні на нараді ми спільно обговорили поточні питання виборчого процесу", - сказав Аваков.
За його словами, сторони обговорили забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства "Поліграф Україна" на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування, питання щодо охорони виборчих бюлетенів під час їх транспортування і питання забезпечення публічної безпеки і порядку на виборчих комісіях.
"Маємо повне порозуміння, технічні деталі, зокрема скажу, що у нас буде задіяно у день голосування 134 381 співробітник МВС по всім напрямкам виборчого процесу", - заявив голова МВС.
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Як повідомляв УНН, ЦВК вже зареєструвала 418 міжнародних спостерігачів.