У день голосування для забезпечення порядку буде задіяно понад 130 тис. службовців МВС

"Сьогодні на нараді ми спільно обговорили поточні питання виборчого процесу", - сказав Аваков.



За його словами, сторони обговорили забезпечення публічної безпеки і порядку на території державного підприємства "Поліграф Україна" на період виготовлення виборчих бюлетенів для голосування, питання щодо охорони виборчих бюлетенів під час їх транспортування і питання забезпечення публічної безпеки і порядку на виборчих комісіях.



"Маємо повне порозуміння, технічні деталі, зокрема скажу, що у нас буде задіяно у день голосування 134 381 співробітник МВС по всім напрямкам виборчого процесу", - заявив голова МВС.



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Як повідомляв УНН, ЦВК вже зареєструвала 418 міжнародних спостерігачів.