В день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД

"Сегодня на совещании мы совместно обсудили текущие вопросы избирательного процесса", - сказал Аваков.



По его словам, стороны обсудили обеспечение публичной безопасности и порядка на территории государственного предприятия "Полиграф Украина" на период изготовления избирательных бюллетеней для голосования, вопрос по охране избирательных бюллетеней во время их транспортировки и вопросы обеспечения общественной безопасности и порядка на избирательных комиссиях.



"Есть полное понимание, технические детали, в частности скажу, что у нас будет задействовано в день голосования 134381 сотрудник МВД по всем направлениям избирательного процесса", - заявил глава МВД.



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Как сообщал УНН, ЦИК уже зарегистрировала 418 международных наблюдателей.