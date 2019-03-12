В день голосования для обеспечения порядка будет задействовано более 130 тыс. служащих МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В день голосования на выборах президента Украины по всем направлениям избирательного процесса будет задействован 134381 сотрудник МВД. Об этом во время совместного брифинга руководителей ЦИК, ГПУ, СБУ и МВФ, который посвящен текущим вопросам подготовки и проведения очередных выборов президента Украины 31 марта 2019, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.
"Сегодня на совещании мы совместно обсудили текущие вопросы избирательного процесса", - сказал Аваков.
По его словам, стороны обсудили обеспечение публичной безопасности и порядка на территории государственного предприятия "Полиграф Украина" на период изготовления избирательных бюллетеней для голосования, вопрос по охране избирательных бюллетеней во время их транспортировки и вопросы обеспечения общественной безопасности и порядка на избирательных комиссиях.
"Есть полное понимание, технические детали, в частности скажу, что у нас будет задействовано в день голосования 134381 сотрудник МВД по всем направлениям избирательного процесса", - заявил глава МВД.
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Как сообщал УНН, ЦИК уже зарегистрировала 418 международных наблюдателей.