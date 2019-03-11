У поліції розповіли, на користь якого кандидата голоси виборців купують найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Найбільше кримінальних проваджень розпочато за фактами підкупу виборців на користь кандидата у президенти Тимошенко – 21 кримінальне провадження. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції України Максим Цуцкірідзе під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"21 кримінальне провадження розпочато безпосередньо за фактами підкупу виборців на користь кандидата на посаду президента України Тимошенко, 16 розпочато щодо підкупу на користь кандидата на посаду президента Порошенко, 2 – на користь кандидата від політпартії "Основа" Тарути і по 1 – на користь кандидатів Ляшка, Садового, Зеленського та Шевченко", - зазначив Цуцкірідзе.
За його словами, ці прізвища кандидатів звучать і в телефонних, і в письмових повідомленнях громадян, які заявляли про факти підкупів.
При цьому він додав, що 15 кримінальних проваджень уже закриті через непідтвердження фактів підкупу.
Як повідомляв УНН, в Одеській області за підтримку одного з кандидатів у президенти пропонували по 5 тисяч гривень.
Нагадаємо, з початку передвиборчої кампанії у зв’язку з порушеннями виборчого законодавства поліцією відкрито 142 кримінальні провадження.