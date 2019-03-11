В полиции рассказали, в пользу какого кандидата голоса избирателей покупают больше всего
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Больше всего уголовных производств возбуждено по фактам подкупа избирателей в пользу кандидата в президенты Тимошенко - 21 уголовное производство. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"21 уголовное производство начато непосредственно по фактам подкупа избирателей в пользу кандидата на пост президента Украины Тимошенко, 16 начато подкупа в пользу кандидата на пост президента Порошенко, 2 - в пользу кандидата от политпартии "Основа" Таруты и по 1 - в пользу кандидатов Ляшко, Садового, Зеленского и Шевченко", - отметил Цуцкиридзе.
По его словам, эти фамилии кандидатов звучат и в телефонных, и в письменных сообщениях граждан, заявляли о фактах подкупов.
При этом он добавил, что 15 уголовных производств уже закрыты из-за неподтверждения фактов подкупа.
Как сообщал УНН, в Одесской области за поддержку одного из кандидатов в президенты предлагали по 5 тысяч гривен.
Напомним, с начала предвыборной кампании в связи с нарушениями избирательного законодательства полицией открыто 142 уголовных производства.