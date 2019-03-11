Вибори-2019: з початку кампанії відкрито 142 кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У зв’язку з порушеннями виборчого законодавства з початку передвиборчої кампанії поліцією відкрито 142 кримінальні провадження. Про це повідомив заступник начальника головного слідчого управління Нацполіції України Максим Цуцкірідзе під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.
"З початку передвиборчої кампанії на території держави зареєстровано 2786 заяв та повідомлень про правопорушення, які пов’язані безпосередньо з виборчим процесом. За результатами їх розгляду складено 518 адмінпротоколів – їх наслідками стало уже 60 відповідних рішень судів, за які громадяни заплатили відповідні штрафи. Крім того, Національною поліцією розпочато 142 кримінальних провадження, які прямо чи опосередковано пов’язані з порушенням виборчих прав громадян", - зазначив Цуцкірідзе.
За його словами, найбільше кримінальних проваджень зареєстровано в Києві, Черкаській, Чернігівській, Одеській і Кіровоградській областях.
При цьому, він додав, що більшість з них, а саме 48, стосуються підкупу виборців. Крім того, за словами Цуцкірідзе, за 13 провадженнями повідомлено про підозру 22 особам.
Нагадаємо, поліція Херсонської області зареєструвала 80 повідомлень про порушення виборчого законодавства з початку виборчої кампанії, трьом порушникам суд призначив сплатити штраф.
Як повідомляв УНН, на Одещині за підтримку одного з кандидатів у президенти жителям пропонували по 5 тисяч гривень.