На Херсонщині оштрафували порушників виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Поліція Херсонської області зареєструвала 80 повідомлень про порушення виборчого законодавства з початку виборчої кампанії, трьом порушникам суд призначив сплатити штраф. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
Зокрема, за даними місцевих правоохоронців, за час передвиборчої кампанії до поліції Херсонщини надійшли 46 повідомлень про розміщення агітаційних матеріалів без зазначення вихідних даних, 13 – про агітацію в невстановленому для цього місці, 10 повідомлень про можливий підкуп виборців, 7 – про пошкодження агітаційних матеріалів тощо.
Під час розгляду 41 повідомлення поліція не виявила порушень законодавства, 8 заяв перебувають на розгляді правоохоронців. За іншими фактами складені адміністративні протоколи.
Судді розглянули вже 7 адміністративних матеріалів, за якими, по рішенням суду, 3 правопорушника повинні сплатити штраф.
Нагадаємо, від початку передвиборчої агітації у Вінницькій області поліція зареєструвала 128 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства.