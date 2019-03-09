В Херсонской области оштрафовали нарушителей избирательного законодательства

В частности, по данным местных правоохранителей, за время предвыборной кампании в полицию области поступили 46 сообщений о размещении агитационных материалов без указания выходных данных, 13 - об агитации в неустановленном для этого месте, 10 сообщений о возможном подкупе избирателей, 7 - о повреждении агитационных материалов и т.д.

При рассмотрении 41 сообщения полиция не обнаружила нарушений законодательства, 8 заявлений находятся на рассмотрении правоохранителей. По другим фактам составлены административные протоколы.

Судьи рассмотрели уже 7 административных материалов, по которым, по решению суда, 3 правонарушителя должны уплатить штраф.

Напомним, с начала предвыборной агитации в Винницкой области полиция зарегистрировала 128 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства.