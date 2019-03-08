Поліція Вінниччини вже зареєструвала 128 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Від початку передвиборчої агітації у Вінницькій області поліція зареєструвала 128 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
За трьома повідомленнями розпочаті кримінальні провадження, складено 13 адміністративних протоколів, 93 заяв розглянуто відповідно до Закону "Про звернення громадян". За рештою проводиться перевірка.
7 березня до відділів і відділень поліції надійшло 9 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. Переважна більшість – розміщення агітаційних наметів з можливими порушеннями та пошкодження агітаційних білбордів кандидатів у президенти України.
Повідомлення зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. Проводиться перевірка.
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