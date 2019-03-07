У ГПУ озвучили, у яку суму оцінюють російські політтехнологи голоси українців

КИЇВ. 7 березня. УНН. Злочинна організація з підкупу виборців, якою, за версією слідства Генпрокуратури, керував народний депутат Валерій Дубіль, планувала платити за голос виборців близько 1-1,5 тис. грн. Крім того, вартість голосів оцінили російські політтехнологи, які працюють на нардепа. Про це під час брифінгу у Києві повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.