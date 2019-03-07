У ГПУ озвучили, у яку суму оцінюють російські політтехнологи голоси українців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Злочинна організація з підкупу виборців, якою, за версією слідства Генпрокуратури, керував народний депутат Валерій Дубіль, планувала платити за голос виборців близько 1-1,5 тис. грн. Крім того, вартість голосів оцінили російські політтехнологи, які працюють на нардепа. Про це під час брифінгу у Києві повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
Так, Луценко розповів про плани злочинної організації з підкупу виборців.
"Ця організація, яку за інформацією слідства, створив народний депутат Дубіль. У цієї організації є спецпроект. Крім купівлі голосів по всій Україні, який за висновком експертів СБУ, сягає близько 80 млн дол, у них є спецпроект – перемога у першому турі у трьох областях", – сказав Луценко.
За його словами, сюди входили Вінницька, Волинська та Дніпропетровська області.
"План агітаторів – 45 тис. голосів на кожному окрузі, це 30% від виборців округу. Якщо додати до дійсного рейтингу цей куплений, перемога у першому турі гарантована. Подивимося ціну цієї перемоги: Вінницька область – заплановано купити перемогу за 403 718 628 грн, Волинська область – 369 226 124 грн, Дніпропетровська – 908 777 730 грн. Найцинічніша остання графа – вартість одного голосу у Вінницькій області російські політтехнологи, які працюють на нардепа Дубіля, оцінили в 1586 грн, у Волинській області дещо менше – 1443 грн, а у Дніпропетровській – всього 1049 грн", - сказав він.
Нагадаємо, 27 лютого Луценко заявив, що Державне бюро розслідувань викликало на допит народного депутата Дубіля. За його словами, саме цей народний депутат, за наявними у ГПУ доказами, координував і здійснював оплату за роботу технологів, у тому числі з РФ, які організовували "сітку" для виборів, яка фінансувалася з-поза виборчого фонду.
При цьому, він додав, що йдеться про суми фінансування у "сотні й сотні мільйонів".
28 лютого Дубіль не з’явився на допит у ДБР у справі щодо масштабного підкупу виборців.
Нардепа знову чекають на допит у понеділок, 11 березня.