В ГПУ озвучили, в какую сумму оценивают российские политтехнологи голоса украинцев

Так, Луценко рассказал о планах преступной организации по подкупу избирателей.

"Эта организация, по информации следствия, создал народный депутат Дубиль. У этой организации есть спецпроект. Кроме покупки голосов по всей Украине, который по заключению экспертов СБУ, составляет около 80 млн долл, у них есть спецпроект - победа в первом туре в трех областях ", - сказал Луценко.

По его словам, сюда входили Винницкая, Волынская и Днепропетровская области.

"План агитаторов - 45 тыс. голосов в каждом округе, это 30% от избирателей округа. Если добавить к настоящему рейтингу этот купленный, победа в первом туре гарантирована. Посмотрим цену этой победы: Винницкая область - запланировано купить победу за 403 718 628 грн, Волынская область - 369 226 124 грн, Днепропетровская - 908 777 730 грн. Самая циничная последняя графа - стоимость одного голоса в Винницкой области российские политтехнологи, работающие на нардепа Дубиля, оценили в 1586 грн, в Волынской области несколько меньше - 1443 грн, а в Днепропетровской - всего 1049 грн", - сказал он.

Напомним, 27 февраля Луценко заявил, что Государственное бюро расследований вызвало на допрос народного депутата Дубиля. По его словам, именно этот народный депутат, по имеющимся у ГПУ доказательствами, координировал и осуществлял оплату за работу технологов, в том числе из РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась вне избирательного фонда.

При этом, он добавил, что речь идет о суммах финансирования в "сотни и сотни миллионов".

28 февраля Дубиль не явился на допрос в ГБР по делу по масштабному подкупу избирателей.

Нардепа снова ждут на допрос в понедельник, 11 марта.