Губернатор Нью-Джерси предостерегает порты от приема российского дизельного топлива
Киев • УНН
Мики Шеррилл заявила, что импорт российского дизельного топлива нарушает федеральный закон. Она пригрозила операторам портов гражданскими и уголовными наказаниями.
Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл предостерегла местных портовых чиновников и операторов терминалов от приёма российского дизельного топлива, заявив, что такие поставки нарушают федеральное законодательство, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
В письме от 2 ноября Шеррилл отметила, что в 2022 году, после вторжения России в Украину, Конгресс запретил импорт российских энергоносителей, приняв закон «О прекращении импорта российской нефти» (Ending Importation of Russian Oil Act).
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Она добавила, что импорт российского дизельного топлива является нарушением этого закона, а для компаний и частных лиц, пользующихся портами Нью-Джерси, это может привести к «суровым» гражданским и уголовным наказаниям.
Это письмо появилось после того, как президент Дональд Трамп решил разрешить России поставки более 300 000 метрических тонн (около 2,25 миллиона баррелей) дизельного топлива на рынки США и мира. Это решение было принято в условиях дефицита дизельного топлива в мире и цен в США, приблизившихся к рекордным значениям, накануне промежуточных выборов, состоявшихся 3 ноября.
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По словам Шеррилл, после выдачи этого разрешения Россия отправила в Соединённые Штаты несколько танкеров с дизельным топливом; по меньшей мере один из них, вероятно, направляется к побережью Нью-Джерси.
Шеррилл подчеркнула, что закон о российской нефти не предусматривает возможности общего снятия санкций, если Россия не выведет свои войска из Украины — чего до сих пор не произошло.
«Нью-Джерси не будет стоять в стороне, пока Дональд Трамп поддерживает владимира путина за счёт американцев», — написала Шеррилл в социальной сети X.
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«Вместо того чтобы снизить расходы, этот импорт помогает финансировать войну путина против Украины, а также кампанию насилия и террора, которая подвергает опасности американских военнослужащих за рубежом».
По данным сервиса GasBuddy, во вторник, в день промежуточных выборов, цена на дизельное топливо достигла рекордных 6,28 доллара за галлон — самого высокого показателя, когда-либо зафиксированного в день выборов.