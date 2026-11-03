Губернаторка Нью-Джерсі застерігає порти від прийому російського дизельного палива

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Губернаторка американського штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл застерегла місцевих портових чиновників та операторів терміналів від прийняття російського дизельного пального, заявивши, що такі поставки порушують федеральне законодавство, передає УНН із посиланням на Reuters.

У листі від 2 листопада Шеррілл зазначила, що у 2022 році, після вторгнення росії в Україну, Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, ухваливши закон "Про припинення імпорту російської нафти" (Ending Importation of Russian Oil Act).

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Вона додала, що імпорт російського дизельного пального є порушенням цього закону, а для компаній і приватних осіб, які користуються портами Нью-Джерсі, це може призвести до "суворих" цивільних і кримінальних покарань.

Цей лист з’явився після того, як президент Дональд Трамп вирішив надати Росії дозвіл на постачання понад 300 000 метричних тонн (близько 2,25 мільйона барелів) дизельного пального на ринки США та світу. Це рішення було прийнято в умовах дефіциту дизельного пального у світі та цін у США, що наблизилися до рекордних показників, напередодні проміжних виборів, які відбулися 3 листопада.

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За словами Шеррілл, після видачі цього дозволу росія відправила до Сполучених Штатів кілька танкерів із дизельним пальним; принаймні один із них, імовірно, прямує до узбережжя Нью-Джерсі.

Шеррілл підкреслила, що закон про російську нафту не передбачає можливості загального скасування санкцій, якщо Росія не виведе свої війська з України — чого досі не сталося.

"Нью-Джерсі не стоятиме осторонь, поки Дональд Трамп підтримує володимира путіна коштом американців", — написала Шеррілл у соцмережі X.

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"Замість того щоб знизити витрати, цей імпорт допомагає фінансувати війну путіна проти України, а також кампанію насильства й терору, яка ставить під загрозу американських військовослужбовців за кордоном".

За даними сервісу GasBuddy, у вівторок, у день проміжних виборів, ціна на дизельне пальне сягнула рекордних 6,28 долара за галон — найвищого показника, коли-небудь зафіксованого в день виборів.