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Народний депутат Дубіль не з’явився на допит у ДБР

Народний депутат Дубіль не з’явився на допит у ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Народний депутат України Валерій Дубіль не з’явився сьогодні на допит у ДБР у справі щодо масштабного підкупу виборців. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.

“Слідчі Державного бюро розслідувань запросили (народного депутата Валерія Дубіля — ред.) в якості свідка, о 10:00 годині мав відбутися допит, але він не з’явився”, — сказали в прес-службі.

Проте в ДБР зазначили, що знову будуть запрошувати Дубіля через апарат Верховної Ради, враховуючи його статус народного депутата.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань викликало на допит народного депутата Дубіля. Він не позбавлений депутатської недоторканості і може лише за власним бажанням прийти на цей допит.

Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Святошинському районі Києва.

Українські Національні Новини

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