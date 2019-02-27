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У Києві розслідують підкуп виборців

У Києві розслідують підкуп виборців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підкупу виборців у Святошинському районі Києва. Про це повідомила прес-служба Нацполіції, передає УНН.

"До поліції Києва надійшло депутатське звернення, що на території Святошинського району здійснюють підкуп виборців. Громадянам пропонували заповнити анкету та підписати зобов'язання на підтримку одного із кандидатів на виборах президента. За виконання таких дій людям пропонують винагороду у розмірі 1000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для встановлення обставин інциденту.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 160 КК України - підкуп виборця, учасника референдуму. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Нагадаємо, ДБР планує викликати на допит народного депутата у справі щодо масштабного підкупу виборців.

Як повідомляв УНН, в Україні, сума, з якої починається підкуп виборців, становить близько 60 грн.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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