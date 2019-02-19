Наразі підкуп виборців починається з 60 грн - МВС

"Закон встановлює обмеження. Так, за підкуп громадян, за отримання грошей, є санкція, в тому числі для тих, хто отримує гроші, і ця санкція може бути до двох років обмеження волі. А для тих, хто організовує мережі підкупу, відповідно, до 7 років позбавлення волі. Що стосується суми, у нас в Україні це близько 60 грн", - сказав Варченко.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів стосовно того, чи вважати гречку підкупом виборців Варченко додав, що "поки що ще гречку можна".



Крім того, він додав, що правоохоронці наразі практично призупинили розгортання мереж з підкупу виборців.



"Ми практично призупинили зараз розгортання мереж з підкупу виборців, які полягали в тому, щоб зібрати максимальну кількість спостерігачів, агітаторів, і залучити, обіцяючи додаткову фінансову винагороду, членів комісій", - додав він.



Як повідомляв УНН, за добу відкрито 5 проваджень за порушення виборчого законодавства.